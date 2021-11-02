Обвинившая Yung Trappa в изнасиловании девушка поделилась деталями инцидента

Обвинившая рэпера Yung Trappa в изнасиловании девушка рассказала о том, какие отношения ее связывали с музыкантом.

Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», она познакомилась с рэпером в Instagram, Алина виделась с ним пять раз, ходила в кафе. На Хеллоуин она поехала в арендованный коттедж в Ленинградской области в компании Yung Trappa и еще нескольких молодых людей и девушек.

По словам Алины, выпив пару бокалов шампанского, она пошла спать, а около четырех часов утра в комнату, где были она и подруга, пришел рэпер и, несмотря на отказ, якобы принудил ее к сексу. После этого подруги сбежали в город и обратились в полицию.

Музыкант утверждает, что соитие было по обоюдному согласию, и девушки уехали в 10 утра, сказав хозяину дома, что у них все хорошо.

Об обвинениях стало известно утром 2 ноября. Ранее исполнитель дважды был судим за наркотики.

Официального подтверждения информации, что проводятся следственные действия в отношении Yung Trappa, пока не поступало.