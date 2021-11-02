Джейк Джилленхол появится в новом фильме Гая Ричи

Голливудский актер Джейк Джилленхол («Горбатая гора», «Исходный код») появится в новом фильме Гая Ричи «The Interpreter» («Переводчик»). Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что Джилленхол сыграет сержанта Джона Кинли, который служит в Афганистане. По сюжету картины, подразделение героя попадает в засаду, и в живых остаются лишь Кинли и переводчик Ахмед, который рисковал своей жизнью ради спасения американского военного.

Когда Кинли возвращается на родину, он узнает, что Ахмеду и его семье не разрешили въехать в США. Тогда герой возвращается в Афганистан, чтобы спасти своего друга.

Съемки «Переводчика» стартуют в январе 2022.

Британский и голливудский режиссер Гай Ричи известен по таким фильмам, как «Карты, деньги, два ствола», «Шерлок Холмс». 20 января 2022 в России покажут его новый триллер «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать», в котором приняли участие Джейсон Стэтхэм, Джош Хартнетт, Обри Плаза, Хью Грант и другие.

Ранее актер Джейк Джилленхол в интервью Youtube-каналу «The Howard Stern Show» заявил, что съемки интимных сцен с Дженнифер Энистон были для него «пыткой». Вместе они снялись в фильме «Хорошая девочка».