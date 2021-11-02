Вышел новый трейлер «Падения Луны» Роланда Эммериха с Холли Берри

Вышел трейлер фильма «Падение Луны» американского режиссера Роланда Эммериха, известного по кинокартинам-катастрофам «День независимости», «2012″ и «Послезавтра». Трейлер к новому фильму опубликовал на Youtube-канае IGN.

Картина поведает о спасении Земли в условиях, когда по неизвестной причине Луна сходит с орбиты и начинает лететь на голубую планету. Столкновение станет смертельным для всего живого, герои фильма попытаются предотвратить, казалось бы, неизбежное.

За судьбу человечества борется Джо Фаулер — экс- астронавтка NASA, ее сыграла лауреат «Оскара» Холли Берри. Еще двое спасателей — это астронавт Брайан Харпер и конспиролог Хаусман.

Сценарий «Падения Луны» написал сам Эммерих вместе с Харальдом Клозером и Спенсером Коэном. На российские экраны фильм выйдет 3 февраля 2022 года.