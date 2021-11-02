Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Булыкин считает, что Дзюба смог бы помочь сборной России 07:54
В Тольятти мать умышленно морила голодом новорожденного 07:51
В СБУ заявили, что Россия проиграет войну с Украиной 07:48
В Раде отреагировали на допинговый скандал в украинском спорте 07:43
В КПРФ не исключили, что лось, в убийстве которого подозревают Рашкина, был... 07:39
В Сочи два человека погибли и пятеро ранены в ДТП с микроавтобусом 07:36
Комментатор Генич раскритиковал Карпина за слова о капитанской повязке 07:33
Мясников рассказал о неожиданной причине кашля 07:25
Тело бывшего судьи обнаружили сожженным на кладбище под Томском 07:24
Эколог разъяснил появление сильного тумана в Москве 07:22

Вышел новый трейлер «Падения Луны» Роланда Эммериха с Холли Берри

close
100%
20th Century Fox

Вышел трейлер фильма «Падение Луны» американского режиссера Роланда Эммериха, известного по кинокартинам-катастрофам «День независимости», «2012″ и «Послезавтра». Трейлер к новому фильму опубликовал на Youtube-канае IGN.

Картина поведает о спасении Земли в условиях, когда по неизвестной причине Луна сходит с орбиты и начинает лететь на голубую планету. Столкновение станет смертельным для всего живого, герои фильма попытаются предотвратить, казалось бы, неизбежное.

За судьбу человечества борется Джо Фаулер — экс- астронавтка NASA, ее сыграла лауреат «Оскара» Холли Берри. Еще двое спасателей — это астронавт Брайан Харпер и конспиролог Хаусман.

Сценарий «Падения Луны» написал сам Эммерих вместе с Харальдом Клозером и Спенсером Коэном. На российские экраны фильм выйдет 3 февраля 2022 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть