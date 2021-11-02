Врачи вылечили отца Юлии Началовой

Композитора Виктора Началова, отца умершей в 2019 году певицы Юлии Началовой, выписали из больницы после коронавируса. Об этом пишет издание StarHit.

21 октября СМИ сообщили об экстренной госпитализации Началова. Его состояние специалисты оценили, как среднетяжелое.

Две недели медики лечили композитора от тяжелых проявлений COVID-19. Терапия помогла, отец певицы пошел на поправку и был выписан из больницы.

Бывший пиар-агент Юлии Началовой Анна Исаева написала в своем блоге: «От всей души хочу поблагодарить врачей 54-ой больницы, оказавших неоценимую помощь Виктору Васильевичу».

Пиар-специалист также перечислила имена всех врачей, благодаря которым смог справиться с болезнью Началов. Исаева написала, что в благодарность врачам были отправлены букеты цветов.