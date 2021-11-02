Алексей Кортнев в 55 лет стал отцом в шестой раз

В семье популярного 55-летнего певца, лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева и его 45-летней супруги Амины Зариповой случилось пополнение. О рождении дочери Агафьи сообщили в официальном Instagram музыкального коллектива.

«Поздравляем Алексея и Амину с рождением дочки! Всей нашей дружной командой желаем здоровья малышке Агафье и счастливым родителям», — гласит пост в соцсети.

Новость стала сюрпризом для поклонников, семья не афишировала беременность Амины, об этом подписчики написали в комментариях под постом.

Как пишет издание StarHit, Зарипова продолжала тренировать гимнасток, а на ее снимках в Instagram не было видно округлившегося живота.

«Так держать! Больше хороших детишек от счастливых родителей»; «Наконец-то у Алексея девочки пошли. Поздравляю», — написали комментарии поклонники в Instagram.

Ранее Кортнев сравнил будущее страны с советским прошлым. «У нас в перспективе — возвращение к образцам Советского Союза. Это чудовищная перспектива, потому что если вести огромную страну с ядерным потенциалом в сторону возвращения к советским догмам, то это путь в пропасть», — выразил свое мнение артист.