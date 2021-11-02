Французский актер Абиттан задержан по обвинению в изнасиловании

В Париже полицейские задержали французского актера Эри Абиттана в связи с обвинениями в изнасиловании. Об этом сообщает радиостанция France Info, ссылаясь на источник в столичной прокуратуре.

По его словам, 47-летнего артиста привезли на допрос в здание судебной полиции. Он был задержан после того, как 30 октября на него подала жалобу женщина, имя которой не сообщается. Других подробностей France Info не приводит.

Абиттан известен зрителям по таким фильмам, как «Безумная свадьба», «Да здравствует Франция!», «С вещами на вылет!», «Безумные соседи».

В декабре он намерен отправиться в турне по Франции со своим спектаклем. В феврале 2022 года запланирован выход на экраны французских кинотеатров третьей части фильма «Безумная свадьба» , в котором снялся Абиттан.

Ранее сообщалось, что принц Эндрю попросил суд прекратить дело об изнасиловании.

Вирджиния Джуффре обвиняет принца Эндрю в трех эпизодах изнасилования. В первый раз она была вынуждена вступить в половую связь с принцем в лондонском особняке светской львицы Гислен Максвелл, второй случай произошел в особняке финансиста Джеффри Эпштейна, третий — на его частном острове. Истица подчеркнула, что в момент совершения предполагаемого преступления ей было 17 лет.