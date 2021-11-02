Помощник режиссера фильма с Болдуином после стрельбы призвал киноиндустрию пересмотреть ценности

Помощник режиссера на съемках американского вестерна «Раст» Дэвид Холлс, который должен был обеспечить контроль безопасности оружия, после инцидента с актером Алеком Болдуином заявил, что киноиндустрии следует «пересмотреть свои ценности». Об этом сообщает New York Post.

«Я надеюсь, что эта трагедия побудит отрасль пересмотреть свои ценности и методы, чтобы убедиться, что творческий процесс больше никому не причинит вреда», — сказал Холлс.

Он также заявил, что киноопреатор Галина Хатчинс, которую случайно застрелил Болдуин, была талантливым человеком. Помощник режиссера картины также отметил, что женщина была его другом. Кроме того, он указал, что шокирован и огорчен ее смертью.

Ранее помощник режиссера фильма «Раст» Дэвид Холлс признался, что не проверил револьвер перед тем, как передать его Алеку Болдуину для съемки эпизода, в ходе которого произошел несчастный случай.

До этого шериф округа Санта-Фе, штат Нью-Мексико, Адан Мендоса заявил, что правоохранительные органы после обыска на съемочной площадке вестерна «Раст» нашли несколько боевых патронов.

О несчастном случае на съемочной площадке фильма «Раст» с Алеком Болдуином стало известно 21 октября. Актер выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Врачи не смогли спасти оператора. Соузу впоследствии выписали из больницы.