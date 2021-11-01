«Дюну» режиссера Дени Вильнева выдвинули на «Оскар» в 14 категориях

Кинокомпания Warner Bros. объявила, что выдвигает «Дюну» режиссера Дени Вильнева на премию «Оскар». Фильм будет претендовать на статуэтку в 14 категориях.

Церемония вручения «Оскара» состоится 27 марта 2022 года.

Сюжет фильма рассказывает о борьбе могущественных кланов за «специю» — ценнейший во вселенной ресурс, который добывается на единственной планете, пустынном Арракисе (он же Дюна).

Фильм «Дюна» будет опубликован в сети раньше запланированного срока. Студия Warner Bros. хотела представить картину на стриминговом сервисе HBO Max 22 октября, однако релиз был перенесен на 21 октября. Возможно, свою роль в этом сыграл пиратский слив качественной копии картины.

Ранее официально подтвердилась дата выхода сиквела фильма «Дюна». Его релиз должен состояться 20 октября 2023 года.