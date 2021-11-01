Сябитова пожаловалась на зависть людей к ее богатству

Соведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова подверглась критике из-за того, что назвала свой дом «имением». На особенности «русского менталитета» сваха пожаловалась в Instagram.

«В одном шоу участники обвинили меня в том, что я пришла типа «я здесь царица». Это натолкнуло меня на мысль, что в России давно считается неприличным быть состоятельной, и участников раздражало то, что я живу в своем доме и называю его «имением»», — поделилась Сябитова.

По мнению телеведущей, нелюбовь россиян к достатку имеет исторические корни. Сябитова заявила, что в некоторые периоды быть состоятельным считалось чем-то опасным, что оставило отпечаток на тысячах семей. С тех пор, убеждена сваха, в голове у россиян прочно отложился принцип «не жили хорошо, так нечего и начинать».

Ранее Сябитова назвала главную причину разводов в России.