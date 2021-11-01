Неизвестные разбили дверь Никасу Сафронову

Представительница народного художника России Никаса Сафронова написала заявление в полицию, где указала, что некто разбил стеклянную дверь мансарды пентхауса ее начальника.

Как пишет «Пятый канал», в преступлении художник подозревает соседа.

Штаркина отметила, что ЧП произошло 30 октября в доме № 17 на Брюсовом переулке примерно в 19:00. По факту случившегося правоохранители уже инициировали проверку.

Известно, что на мансарде располагается мастерская Сафронова общей площадью порядка тысячи квадратных метров. Кроме того, в СМИ появлялась информация о том, что Сафронов якобы устраивает там вечеринки.

Художник комментариев по делу пока не давал.

Ранее в беседе с журналистами Никас Сафронов раскрыл «секреты красоты» своей давней подруги — эстрадной исполнительницы Аллы Пугачевой.