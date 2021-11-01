Директор госпитализированного с COVID-19 Серова рассказал о самочувствии певца

Директор российского певца Александра Серова Александр Федорков в беседе с ТАСС рассказал о самочувствии артиста.

По словам Федоркова, 67-летний Серов остается под наблюдением врачей, однако чувствует себя значительно лучше. «Он себя чувствует лучше, у него голос уже совсем крепкий. Но пока не выписали, пока набирается сил», — заверил представитель певца.

Исполнитель хитов «Ты меня любишь» и «Я люблю тебя до слез» был госпитализирован в октябре с коронавирусной инфекцией COVD-19 и значительным поражением легких. Продюсер Андрей Разин, рассказывая о состоянии Серова, утверждал, что артист «находится на аппарате ИВЛ в глубочайшем кризисе». 19 октября стало известно о переводе Серова из реанимации в общую палату.

Ранее сообщалось, что дочь Александра Серова Мишель ждет второго ребенка.