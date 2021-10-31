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На Хэллоуин Netflix установил в Лос-Анджелесе куклу-убийцу из «Игры в кальмара»

Стриминговый сервис Netflix создал игровую зону в корейском квартале Лос-Анджелеса, посвященную сериалу «Игра в кальмара», где разместил гигантскую куклу-убийцу, персонажа сериала. Видео опубликовано в Twitter сервиса.

Игровая зона, очевидно, была приурочена к Хэллоуину, однако, в отличие от сериала, гостям предлагают безобидные развлечения.

Сюжет фильма построен на том, что героям фильма предлагают сыграть в опасную игру на выживание. Организаторы турнира обещают победителю 45,6 млрд вон ($38,5 млн).

На созданной развлекательной площадке гости играют в аналог российской игры «Тише едешь — дальше будешь», фотографируются на фоне символов сериала, а также делают селфи с огромной куклой, которая по сценарию играет с участниками в опасную игру, проигравшие в которой погибают, однако поклонникам сериала на площадке Netflix это не грозит.

Зрителям также предлагают отведать популярные в Корее сладости — дальгоны — с символикой «Игры в кальмара».

Ранее стало известно, что «Игра в кальмара» стала самым масштабным проектом за всю историю Netflix. Премьера состоялась 17 сентября.

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