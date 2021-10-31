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Кинокритик Шнейдеров объяснил плохие продажи билетов на спектакль с Бузовой

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что низкий уровень продаж билетов на спектакль с Ольгой Бузовой обусловлен коронавирусными ограничениями и негативом вокруг игры артистки. Об этом он сообщил радио «Говорит Москва».

По его словам, люди не очень понимают, зачем им идти в театр по QR-кодам, ведь Бузова «не великая актриса». К тому же, по словам Шнейдерова, ажиотаж вокруг ее появления на сцене постепенно сходит на нет.

«Думаю, что дальше роль будет играть прежде всего качество работы. А вокруг этого спектакля и игры Ольги Бузовой слишком много негатива», — отметил он.

Ранее актер МХАТа имени Максима Горького Дмитрий Корепин заявил, что труппа надеется на возвращение в театр его основательницы, актрисы Татьяны Дорониной, а также уход Бузовой из театра.

До этого театр отменил спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой, показ которого планировался во вторник, 2 ноября. Уточняется, что спектакль не будет снят из репертуара — его показ переносится на неопределенный срок.

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