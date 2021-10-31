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Болдуин заявил, что не будет завершать съемки фильма «Раст»

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Jim Weber/thenewmexican/Twitter

Актер и режиссер Алек Болдуин заявил, что не будет завершать съемки фильма «Раст» после гибели оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке, сообщает портал TMZ.

«Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион», — рассказал Болдуин репортерам-папарацци, которые настигли актера в штате Вермонт.

Болдуин отметил, что не планирует завершать съемки посла гибели Хатчинс.

«Она была моим другом. В день, когда я приехал в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин вместе с Джоэлем, нашим режиссером. Мы были очень, очень хорошо слаженной командой, вместе снимавшей фильм, а потом случилось это ужасное событие», — рассказал Болдуин.

Ранее Алек Болдуин прокомментировал инцидент на съемочной площадке фильма «Раст».

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