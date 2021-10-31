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Алек Болдуин прокомментировал инцидент на съемочной площадке фильма «Раст»

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@alecbaldwininsta/@halynahutchins/Instagram

Актер и режиссер Алек Болдуин прокомментировал инцидент на съемочной площадке фильма «Раст», в результате которого погибла оператор картины Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза получил тяжелое ранение, сообщает портал TMZ.

Болдуин заявил, что погибшая Галина Хатчинс была была его хорошим другом, смерть которой очень сильно подорвала сплоченность команды на съемках. Болдуин также отметил, что находится в постоянном контакте с семьей Хатчинс.

«Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубокоуважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия», — заявил Болдуин.

Кроме того, он прокомментировал использование оружия на съемочной площадке, выразив уверенность в том, что съемки новых фильмов столкнутся с ужесточением правил обращения с оружием.

Ранее оружейник со съемок фильма с Болдуином заявила, что не знает, как в пистолете оказались боевые патроны.

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