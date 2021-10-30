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Стало известно, где похоронят диктора Игоря Кириллова

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Ltd Foma/Russian Look/Global Look Press

Радиоведущего Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщила его вдова Татьяна.

Она уточнила, что дата прощания с Кирилловым еще не известна.

В Москве 30 октября скончался легендарный диктор Игорь Кириллов, ему было 89 лет. О его смерти сообщил Первый канал, на котором он проработал более полувека. Помощник радиоведущего Сергей Рублев рассказал, диктор умер из-за возрастных хронических заболеваний. По словам работавшей вместе с Кирилловым телеведущей Анны Шатиловой, с сентября этого года он находился в больнице, где заразился COVID-19.

Точная причина смерти пока не указывается.

В апреле 1961 года именно Кириллов сообщил о полете Юрия Гагарина. В 1968 году Кириллову присвоили звание заслуженного артиста, в 1982 — народного артиста РСФСР. Во времена перестройки он стал народным артистом СССР.

Кириллов — лауреат Государственной премии (1977), кавалер различных орденов, в том числе «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. В 2001 году легендарный радиоведущий получил почетный титул «Человек-эпоха».

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