Назван настоящий размер пенсии актрисы Светланы Светличной

Доктор экономических наук, профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова убеждена, что размер пенсии у актрисы Светланы Светличной должен во много раз превышать ту сумму, что ранее назвал ее сын Алексей Ивашов. Об этом пишет портал PopCornNews.

»[Пенсия] не может быть равна десяти тысячам — это минимальная выплата. Если проанализировать ситуацию, то минимум 53 тысячи», — заявила специалист.

По ее словам, каждому заслуженному артисту РСФСР в столице ежемесячно выплачивают такую сумму. В нее входят «госстандарт и доплаты по категориям». А с 2022 года размер выплат увеличится и составит 55 тысяч 623 руб.

О том, что Светличная якобы пропала, стало известно утром 25 октября. По данным интернет-издания Baza, заявление в полицию подал ее сын. При этом Алексей Ивашов сообщил «Газете.Ru», что не обращался в правоохранительные органы. Светличная «нашлась» в студии у Малахова — уже после того, как ее поиски взял на контроль Следственный комитет, а неравнодушные обратились к волонтерам.

Ранее сын Светличной заявил, что хочет отправить ее на лечение после пропажи.