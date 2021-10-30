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Назван настоящий размер пенсии актрисы Светланы Светличной

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Доктор экономических наук, профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова убеждена, что размер пенсии у актрисы Светланы Светличной должен во много раз превышать ту сумму, что ранее назвал ее сын Алексей Ивашов. Об этом пишет портал PopCornNews.

»[Пенсия] не может быть равна десяти тысячам — это минимальная выплата. Если проанализировать ситуацию, то минимум 53 тысячи», — заявила специалист.

По ее словам, каждому заслуженному артисту РСФСР в столице ежемесячно выплачивают такую сумму. В нее входят «госстандарт и доплаты по категориям». А с 2022 года размер выплат увеличится и составит 55 тысяч 623 руб.

О том, что Светличная якобы пропала, стало известно утром 25 октября. По данным интернет-издания Baza, заявление в полицию подал ее сын. При этом Алексей Ивашов сообщил «Газете.Ru», что не обращался в правоохранительные органы. Светличная «нашлась» в студии у Малахова — уже после того, как ее поиски взял на контроль Следственный комитет, а неравнодушные обратились к волонтерам.

Ранее сын Светличной заявил, что хочет отправить ее на лечение после пропажи.

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