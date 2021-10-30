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Оружейник со съемок фильма с Болдуином не знает, как в пистолете оказались боевые патроны

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@alecbaldwininsta/@halynahutchins/Instagram

Ханна Гутьеррес-Рид, оружейник со съемок вестерна «Раст», во время которых актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора, не знает, откуда в пистолете взялись боевые патроны, передает телеканал NBC News, ссылаясь на ее адвоката.

По словам защитника, Гутьеррес-Рид «опустошена и абсолютно вне себя из-за тех событий, которые произошли».

«Безопасность является приоритетом номер один для Ханны на съемочной площадке. <...> Ханна понятия не имеет, откуда взялись боевые патроны», — заявил юрист.

Ранее помощник режиссера фильма «Раст» Дэвид Холлс признался, что не проверил револьвер перед тем, как передать его Алеку Болдуину для съемки эпизода, в ходе которого произошел несчастный случай.

До этого шериф округа Санта-Фе, штат Нью-Мексико, Адан Мендоса заявил, что правоохранительные органы после обыска на съемочной площадке вестерна «Раст» нашли несколько боевых патронов.

О несчастном случае на съемочной площадке фильма «Раст» с Алеком Болдуином стало известно 21 октября. Актер выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Врачи не смогли спасти оператора. Соузу впоследствии выписали из больницы.

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