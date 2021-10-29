Хлои Кардашьян сообщила о повторном заражении коронавирусом

Телезвезда Хлои Кардашьян опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила, что заразилась коронавирусом. 37-летняя участница шоу «Семейство Кардашьян» выразила уверенность, что с ней «все будет хорошо», так как она успела вакцинироваться.

«Привет, ребята, я хотела сообщить вам, что мне пришел положительный тест на COVID. К счастью, мне сделали прививку, так что все будет хорошо. Мы [с дочерью Тру] садимся на карантин», — написала Кардашьян.

В прошлом октябре Хлои уже диагностировали COVID-19 — впоследствии она признавалась, что тогда у нее были кашель, озноб, рвота и головные боли. «Пару дней мне было очень плохо», — рассказывала знаменитость.