Орейро получит российский паспорт в Аргентине

Латиноамериканской певице и актрисе Наталии Орейро выдадут российский паспорт в посольстве России в Аргентине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

«В ближайшее время в посольстве планируется церемония принесения присяги и вручения российского паспорта Наталии Орейро», — рассказали в посольстве.

Ранее Орейро на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поблагодарила россиян за присвоение ей гражданства. Она отметила, что ее с Россией связывает более двадцати лет любви, которая теперь «станет еще крепче».

Гражданство звезда сериала «Дикий ангел» и ее 9-летнему сыну Мерлину Атауальпа в понедельник, 25 октября присвоил президент России Владимир Путин.

Актриса высказала желание получить российский паспорт в 2019 году, пошутив в программе «Вечерний Ургант». Документы на гражданство она подала летом 2020 года.