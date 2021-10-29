Шварценеггер назвал продукт, отказ от которого поможет планете и здоровью

По мнению известного голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, сокращение количества мяса в рационе не только поможет снизить выбросы углекислого газа, но и сделает людей здоровее. Об этом он сообщил в интервью «Би-Би-Си», сославшись на свой собственный опыт.

«После того, как я стал есть больше овощей и другой растительной пищи, врачи мне сказали, что мои кровеносные сосуды перестали сужаться. Так что разве можно говорить, что я от чего-то отказался? Я лишь прибавил в здоровье. Это решение дало мне дополнительно два-три года жизни», — сообщил актер, сокративший употребление мяса на три четверти по сравнению со своим предыдущим рационом.

Он также призвал людей покупать локально произведенные продукты, так как бурная международная торговля сама по себе негативно влияет на окружающую среду.

В этом же интервью он назвал мировых лидеров «глупцами» и «лжецами», поскольку те игнорируют проблему изменения климата ради собственных корыстных интересов.