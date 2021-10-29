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Вышел трейлер второго сезона «Беспринципных» с Деревянко и Акиньшиной

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«Медиаслово»

Стриминговый сервис «КиноПоиск» представил трейлер второго сезона сериала «Беспринципные» о москвичах, попадающих в неловкие ситуации, о которых не принято говорить вслух.

К своим ролям вернулись Павел Деревянко и Оксана Акиньшина, Ингеборга Дапкунайте и Максим Виторган, Николай Фоменко и Кристина Бабушкина, Юрий Колокольников и Надежда Михалкова, Павел Табаков и Аглая Тарасова. «Главный герой Славик по-прежнему разрывается между любовницами и бизнес-аферами, страстно отдаваясь обоим делам. Костик с Ирой обнаруживают, что их сын-подросток знает про секс больше них. Тем временем брак Хадяковых превращается в театр военных действий: Валя мечтает о духовном просветлении, а генерал ревнует и пускает в ход тяжелую артиллерию. Все так же сложно у Ромы с Верой и у Паши с Юлей», — рассказывают о сюжете авторы.

По словам писателя и сценариста Александра Цыпкина, во втором и третьем сезонах объектами шуток стали не только отношения, но и увлечение психологией, эзотерика, политика и разные виды финансового мошенничества.

Цыпкин писал сценарий новых сезонов с Владимиром Васильевым и Юлией Савенковой, а режиссером снова выступил Роман Прыгунов. Также в съемках приняли участие Тина Канделаки, Настасья Самбурская, Алла Михеева, Алика Смехова и Нонна Гришаева.

В новом сезоне «Беспринципных» будет восемь серий. Первые две выйдут в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск» 18 ноября, остальные эпизоды будут выходить еженедельно по воскресеньям.

Съемки новых «Беспринципных» велись летом.

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