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Мать модели Джиджи Хадид обвинила певца Зейна Малика в насилии

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Eduardo Munoz/Reuters

Мать супермоделей Джиджи и Беллы Хадид Иоланда обвинила британского певца и экс-солиста группы One Direction Зейна Малика в домашнем насилии, передает TMZ.

57-летняя Иоланда утверждает, что Малик явился к ней домой и ударил. Заявление в полицию она еще не подавала.

В Twitter Малик написал, что несколько недель назад у него действительно был спор с Иоландой в отсутствие Джиджи, однако он не хотел делать конфликт достоянием прессы. В беседе с TMZ он также опроверг нанесение Иоланде побоев и отказался вдаваться в дальнейшие подробности. «Я надеюсь, что Иоланда пересмотрит ложные обвинения и будет открыта для решения семейных проблем в закрытом порядке», — сказал он.

Также в СМИ появились сообщения о том, что Малик и Хадид могли расстаться.

Джиджи Хадид и Зейн Малик встречаются более пяти лет. Их дочери Хай недавно исполнился год. В июле модель опубликовала в Instagram послание, в котором попросила папарацци и прессу оставить ее маленькую дочь в покое.

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