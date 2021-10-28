Netflix показал трейлер «Короля тигров 2» о заключенном Джо Экзотике

Cтриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер «Короля тигров 2».

Премьера продолжения документального шоу об эпатажном владельце зоопарка с большими кошками Джо Экзотике (Джозефе Шрибвогеле) состоится 17 ноября. «Если вы думаете, что видели все, вы ничего не видели», — обещают авторы проекта.

Первый сезон сериала вышел в марте 2020 года, в центре внимания авторов оказался конфликт Экзотика с зоозащитницей и владелицей другого зоопарка Кэрол Баскин.

В январе 2020 года суд приговорил Джо Экзотика к 22 годам заключения по обвинению в попытке организации убийства Баскин и жестоком обращении с животными. Предприниматель с этими обвинениями не согласен. В новый сезон вошел отснятый до приговора материал, интервью с Джо Экзотиком, которое он дал из тюрьмы, и новые съемки с его коллегами, верящими в невиновность любителя тигров.

Ранее Кэрол Баскин обвинила создателей шоу в предательстве.