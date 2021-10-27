Гвинет Пэлтроу рассказала, как чуть не погибла при родах дочери

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что чуть не погибла вместе с дочерью Эппл при ее родах. О том, что ей сделали два кесаревых сечения, звезда «Железного человека» рассказала в рамках подкаста Armchair Expert с Даксом Шепардом.

«Мне сделали два кесаревых сечения. Моя дочь была в экстренной ситуации. Мы обе чуть не умерли. Это было ужасно, это невозможно забыть. Хотя бы из-за того, что у меня на теле теперь есть два шрама, которых раньше не было», — вспомнила Пэлтроу о событиях 2004 года.

Актриса добавила, что социальные сети могут сформировать неправильное представление у женщин об их внешности. По словам Пэлтроу, она бы расстроилась, увидев в Instagram девушку с идеальным плоским животом спустя две недели после собственных родов. Женщинам стоить быть более терпимыми и дружелюбными по отношению друг к другу, резюмировала обладательница «Оскара».