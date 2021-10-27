Газманов посмеялся над популярностью Моргенштерна

Эстрадный исполнитель Олег Газманов, признанный по результатам недавнего опроса лучшим эстрадным певцом 2021 года, посмеялся на популярностью рэпера Алишера Моргенштерна.

О рэпере 70-летний музыкант поговорил с kp.ru. Журналист удивился, что первое место занял не Моргенштерн. «Среди двенадцатилетних и тех, кто любит материться, — возможно, но Россия — огромная страна. Какой смысл ВЦИОМу что-то придумывать? Знаете, это как с либералами. Они говорили: «Вся страна за нас, смерть тиранам!», а потом посчитали — оказалось два процента. И тогда уже стали орать, что неправильно посчитали», — сказал Газманов.

Газманов напомнил, что постоянно занимается своей музыкальной карьерой. «У меня полно новых песен, только что два альбома вышло. Но музыкальные критики слушают Моргенштернов и Бузовых», — говорит он.

По данным ВЦИОМ, Газманова лучшим певцом российской эстрады считают 19% россиян.