Билл Мюррей впервые снялся в супергеройском фильме Marvel

Актер Билл Мюррей впервые снялся в проекте кинематографической вселенной Marvel, сообщает Deadline со ссылкой на немецкую газету Frankfurter Allgemeine.

Он признался, что согласился на роль, потому что ему понравился режиссер. «Он веселый, скромный, то, что надо», — говорит Мюррей. «Он много лет назад снял кино о чирлидершах «Добейся успеха», очень крутое. И я согласился», — сказал актер, не называя имени кинематографиста.

Картину «Добейся успеха» снял Пейтон Рид — режиссер трех фильмов Marvel о Человеке-муравье.

Соответственно, Мюррей появится в экранизации комиксов «Человек‑муравей и Оса: Квантомания» — четвертом релизе франшизы, премьера которого запланирована на 2023 год. «Теперь я хотя бы узнал, что это такое — сняться в фильме Marvel. Но не думаю, что этот опыт стоит повторять», — заключил он.

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