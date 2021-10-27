Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Боец UFC надеется, что Кадыров приедет на его бой в Абу-Даби 13:51
Россия начала проверку сведений о применении Украиной беспилотников в Донбассе 13:50
Сотрудники СБУ под пытками вымогали у похищенного иностранца $200 тыс. 13:50
В Госдуму внесли законопроект о наказании за отождествление СССР и... 13:49
Евгений Пригожин написал заявление на Любовь Соболь 13:47
В МХТ им. Чехова не знают о назначении Хабенского худруком 13:41
Врач-невролог Мхитарян допустила, что COVID-19 пусковой фактор для болезни... 13:38
Начальника УНК по Красноярскому краю подозревают в организации поджога... 13:34
Невеста заподозрила у себя рак на финальной примерке свадебного платья 13:27
Кавазашвили — о Миранчуке: избалованный судьбой мальчик, не боец 13:24

Билл Мюррей впервые снялся в супергеройском фильме Marvel

close
100%
Global Look Press

Актер Билл Мюррей впервые снялся в проекте кинематографической вселенной Marvel, сообщает Deadline со ссылкой на немецкую газету Frankfurter Allgemeine.

Он признался, что согласился на роль, потому что ему понравился режиссер. «Он веселый, скромный, то, что надо», — говорит Мюррей. «Он много лет назад снял кино о чирлидершах «Добейся успеха», очень крутое. И я согласился», — сказал актер, не называя имени кинематографиста.

Картину «Добейся успеха» снял Пейтон Рид — режиссер трех фильмов Marvel о Человеке-муравье.

Соответственно, Мюррей появится в экранизации комиксов «Человек‑муравей и Оса: Квантомания» — четвертом релизе франшизы, премьера которого запланирована на 2023 год. «Теперь я хотя бы узнал, что это такое — сняться в фильме Marvel. Но не думаю, что этот опыт стоит повторять», — заключил он.

Ранее Анджелина Джоли рассказала, почему впервые согласилась на роль супергероини.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях