Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Аналитики спрогнозировали энергокатастрофу Европы 12:18
В Кремле рассказали, как относятся к закрытию границ российских регионов 12:17
Песков прокомментировал заявления Зеленского о «возвращении» Крыма после... 12:16
Юрист объяснил, на какое имущество Гагариной может претендовать Исхаков 12:13
Режиссер «Игры в кальмара» посмеялся над Леброном Джеймсом после... 12:01
В ВСУ назвали точки обострения на Донбассе 12:00
Джошуа — о реванше с Усиком: выйду на ринг и сделаю этому парню очень... 12:00
Среди участников программы стимулирования вакцинации разыграют первые квартиры 11:59
Приставы потребовали оплатить дорожный штраф в ноль рублей 11:59
Ученые из Великобритании объяснили, почему могла затянуться пандемия 11:58

Опубликовано последнее фото трагически погибшего оператора на съемках фильма «Раст»

close
100%
Serge Svetnoy/Facebook

Осветитель Сергей Светной опубликовал в Facebook последнюю прижизненную фотографию своей коллеги и друга — оператора-постановщика Галины Хатчинс, которая трагически погибла на съемках фильма «Раст».

Фотография была сделана на съемочной площадке упомянутой киноленты.

О несчастном случае на съемочной площадке фильма «Раст» с Алеком Болдуином стало известно 21 октября. Актер выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Врачи не смогли спасти оператора. Соузу впоследствии выписали из больницы.

Позднее сообщалось, что съемки картины возобновятся только после того, как будет завершено расследование.

Прокуратура может выдвинуть обвинения в уголовном правонарушении после изучения всех версий произошедшего.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях