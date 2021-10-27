«МК»: названа личность мужчины, погибшего во время поисков Светличной

Мужчиной, погибшим во время поисков волонтерами актрисы Светланы Светличной, может быть 61-летний житель Подмосковья Андрей Серов.

Об этом пишет mk.ru со ссылкой на сайт поисковой организации «Лиза Алерт», где его имя указано в одной из последних заявок на поиск. Мужчина 25 октября ушел из дома в Люберцах и не вернулся. 26 октября около 16 часов на портале появилась информация о том, что мужчина найден мертвым.

Известно, что в операции по его поиску участвовало более десятка добровольцев. Искали его меньше суток.

Ранее председатель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев в социальных сетях рассказал, что из-за масштабной операции по поиску актрисы Светланы Светличной спасти пожилого мужчину не успели — волонтеры отвлеклись от других ориентировок. «Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб», — писал он.

Позже в пресс-службе движения подчеркнули, что сообщения о том, что волонтеры отряда «Лиза Алерт» не успели спасти человека в подмосковных Люберцах из-за поисков Светличной, не соответствуют действительности. В «Лизе Алерт» указали, что речь идет об ограниченном ресурсе добровольцев, которые могут выехать на поиски в Московскую область. «Пост — скорее обращение к службам, чтобы они так же усиленно искали всех пенсионеров, а не только известных людей. А так обычно мы приезжаем, и пенсионеров никто кроме нас фактически не ищет, получается, что меньше шансов у других пенсионеров, малоизвестных», — объяснили в организации.