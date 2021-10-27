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Прокуратура может выдвинуть обвинения после выстрела Болдуина

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@alecbaldwininsta/@halynahutchins/Instagram

Прокуратура в США может выдвинуть уголовные обвинения инциденту на съемках фильма «Раст» с Алеком Болдуином, во время которого погибла оператор картины. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на прокурора округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) Мэри Кармак-Альтвайс.

«Каких-либо заключений пока нет. Сейчас мы рассматриваем все варианты, в том числе с выдвижением обвинений в уголовном правонарушении», — сказала окружной прокурор.

По ее словам, в ходе обыска на съемочной площадке было обнаружено большое количество как холостых, так и боевых патронов, а также три револьвера. Сейчас следователи выясняют, из какого именно оружия и с применением какого типа боеприпасов был осуществлен выстрел. В настоящий момент точно известно, что при съемках использовалось боевое, а не бутафорское оружие, уточнила Кармак-Альтвайс.

О несчастном случае на съемочной площадке фильма «Раст» с Алеком Болдуином стало известно 21 октября. Актер выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Врачи не смогли спасти оператора. Соуза впоследствии выписали из больницы.

Позднее сообщалось, что съемки картины возобновятся только после того, как будет завершено расследование.

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