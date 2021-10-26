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Названа дата выхода сиквела «Дюны»

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@Legendary/Twitter

Компании Legendary и Warner Bros. официально подтвердили выход сиквела фильма «Дюна», релиз которого должен состоятся 20 октября 2023 года. Об этом сообщает Deadline.

В публикации отмечается, что в эту дадут фильм получит только театральный прокат и не подразумевает одновременного выпуска в кинотеатрах и на стриминговых сервисах.
К работе над картиной вернется режиссер первой части Дени Вильнев.

«Я только что получил новости от Legendary, что мы официально продолжаем работу над сиквелом Дюны. Я всегда мечтал адаптировать книгу Фрэнка Герберта. Хочу поблагодарить фанатов, актеров и съемочную команду, Legendary и Warner Bros. за поддержку этой мечты», — заявил Вильнев.

Ранее стало известно, что Фильм «Дюна» собрал более 1,5 млрд рублей в российском прокате за пять недель.

По сборам в России «Дюну» опередили «Веном-2» (1,93 млрд рублей) и «Последний богатырь: Корень зла» (2,04 млрд рублей), заняв второе и первое места соответственно.
В настоящее время сборы картины на международных рынках составляют $150 млн.

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