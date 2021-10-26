В МВД подтвердили, что пропавшая Светлана Светличная нашлась

Главное управление МВД РФ по Москве подтвердило, что актрису Светлану Светличную нашли живой.

Об этом сообщает ТАСС. «Сотрудники уголовного розыска нашли Светлану Светличную, с ней все хорошо», – сказал представитель ведомства.

О том, что Светличная якобы пропала, стало известно утром 25 октября. По данным интернет-издания Baza, заявление в полицию подал ее сын. Он рассказал, что мама не выходит на связь с 21 октября, что артистка страдает деменцией и может забыть адрес своего дома. Однако позже мужчина сообщил «Газете.Ru», что не обращался в правоохранительные органы.

В Гильдии актеров России рассказали, что за день до исчезновения Светлана Светличная была в организации и просила о юридической помощи, после чего отправилась домой на такси. Позже стало известно, что подвозившего «пропавшую» Светличную водителя опрашивают следователи. 26 октября к поискам актрисы подключились волонтеры.

Ранее внучка Светличной предположила, что пропавшая актриса могла быть на съемках ток-шоу Малахова.