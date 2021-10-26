Походка вышедшей на подиум жены Моргенштерна рассмешила соцсети

Выход супруги российского рэпера Алишера Моргенштерна Дилары Зинатуллиной на подиум в показе коллекции «Сон в летнюю ночь» бренда Bicholla не понравился пользователям социальных сетей.

Видео дефиле 21-летней Дилары по подиуму в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia появилось в TikTok издания PeopleTalk. Для выхода на подиум девушку одели в объемную блузку и длинную юбку с высоким разрезом. Увидевшие ролик подписчики аккаунта обратили внимание на то, что Дилара двигается медленно. «Какой дикий дискомфорт», «Она умеет ходить?», «Тот случай, когда Алишер оплатил выход», — посмеялись над непрофессиональной моделью в комментариях.

Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина поженились в конце августа. Свадьба звездной пары прошла в стиле 90-х — украшенный шариками и плакатами подъезд, от которого молодожены выезжали в ЗАГС, старый лимузин из проката и мешковатый костюм на самом Моргенштерне. В числе гостей праздничного мероприятия была журналистка Ксения Собчак.