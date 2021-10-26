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Пропавшую Светлану Светличную ищут волонтеры

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Поисковый отряд «Лиза Алерт» в ночь на 26 октября начал поиски пропавшей актрисы Светланы Светличной.

Как передает «СтарХит», более 40 добровольцев расклеили листовки в трех административных округах Москвы.

В ориентировке говорится, что 81-летняя Светличная может быть дезориентирована (артистка страдает деменцией) и, скорее всего, одета в разноцветную шубу и черную шляпу.

Отмечается, что пропавшая худощавого телосложения, рост — 160 см, глаза голубые, короткая стрижка, волосы окрашены в светлый цвет.

С родственниками актриса не выходит на связь с 21 октября. 22 октября ее из неопределенного места привезли на киностудию Горького, а оттуда хотели увезти на скорой из-за повышенного давления, но актриса отказалась. После этого невестка актрисы позвонила в Бюро несчастных случаев и сообщила, что она не выходит на связь. Сын звезды обратился в полицию с заявлением о пропаже матери. Кроме того, СМИ сообщали, что некая женщина видела похожую на актрису женщину, которая просила милостыню.

25 октября менеджер актрисы Светланы Светличной Сергей Рублев опровергал информацию в СМИ о ее пропаже.

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