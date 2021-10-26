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Съемки фильма «Раст» с Болдуином возобновятся после завершения расследования

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Adria Malcolm/Reuters

Съемки фильма «Раст», на площадке которого актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора, возобновятся только после того, как будет завершено расследование. Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо продюсеров.

«По мере того как мы переживаем этот кризис, мы приняли решение свернуть съемки по крайней мере до того момента, пока не закончится расследование», — указано в письме съемочной группе.

Продюсеры картины заявили, что, несмотря на сложность ситуации, «речь скорее идет о паузе, чем о прекращении съемок».

21 октября во время съемок фильма «Раст» с Алеком Болдуином погибла оператор Галина Хатчинс. Актер выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Соуза впоследствии выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что помощник режиссера фильма «Раст» Дейв Холлз, который передал Алеку Болдуину заряженный пистолет, в 2019 году был уволен со съемок кинокартины «Путь свободы» (Freedom's Path).

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