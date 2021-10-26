Помощника режиссера фильма «Раст» увольняли после инцидента с оружием на других съемках

Помощник режиссера фильма «Раст» Дейв Холлз, который передал Алеку Болдуину заряженный пистолет, в 2019 году был уволен со съемок кинокартины «Путь свободы» (Freedom's Path), сообщает CNN со ссылкой на кинокомпанию Rocket Soul Studios, которая занималась производством фильма.

В съемочной команде фильма «Путь свободы» Холлз также был помощником режиссера. Тогда на площадке из пистолета-реквизита ранили члена съемочной группы. Раненного работника сначала осмотрели медики, присутствовавшие на съемках, а затем его госпитализировали. Через несколько дней он благополучно вернулся к работе.

После инцидента Холлза уволили с работы.

«Холлза удалили со съемочной площадки сразу же после того, как пистолет-реквизит выстрелил. Производство фильма было приостановлено до тех пор, пока Дэйв не покинул площадку. В результате произошедшего было подано заявление в правоохранительные органы», — рассказал сотрудник кинокомпании.

21 октября во время съемок фильма «Раст» с Алеком Болдуином погибла оператор Галина Хатчинс. Актер выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Соуза впоследствии выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что оружейник фильма «Раст», которая могла зарядить пистолет боевым патроном, удалила свои страницы из соцсетей.