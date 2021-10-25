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Кристен Стюарт назвала число «действительно хороших» фильмов со своим участием

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FilmStills.net/Global Look Press

Актриса Кристен Стюарт призналась в интервью The Times, что находит всего пять фильмов с ее участием действительно хорошими. Всю пятерку она не назвала, но выделила «Зильс-Марию» и «Персонального покупателя».

«Это никуда не годится. Я снялась, наверное, в пяти действительно хороших фильмах. Речь про те ленты, о которых я могу сказать: «Вау, этот человек сделал прекрасную работу от начала и до конца», — заявила Стюарт.

При этом она подчеркнула, что жалеет лишь о нескольких ролях, считая большинство своих работ в кино приемлемыми.

«Хуже всего, когда ты находишься на экваторе проекта и понимаешь: фильм не только, скорее всего, получится плохим, так еще и выкладываться все будут на полную до самого конца», — резюмировала актриса.

Ранее Стюарт сравнила себя с принцессой Дианой и нашла сходство.

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