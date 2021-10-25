Регина Тодоренко сообщила об уходе из Instagram

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сообщила, что уходит из Instagram. Соответствующее заявление она сделала в сторис, опубликованной в соцсети.
«Пришло время и мне уйти из Instagram. Не волнуйтесь, у меня все хорошо», — заявила Тодоренко.
При этом она не объяснила, почему приняла такое решение.
Ранее Тодоренко выложила в своем Instagram фото с короткой стрижкой «под мальчика».
Образ с короткими темными волосами и челкой не особо понравился ее поклонникам. Они оставили под фото ведущей множество негативных комментариев.
В июле этого года Тодоренко рассказала, что с детства страдает от серьезного заболевания, из-за которого постоянно испытывает боли в спине.