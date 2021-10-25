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В Госдуме возмутились высказыванием Моргенштерна о праздновании Дня победы

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в беседе с «Газетой.Ru» выразила недоумение по поводу слов рэпера Моргенштерна, который заявил, что не считает целесообразным «тратить миллионы» на празднование победы в войне, завершившейся более 75 лет назад.

«Для меня вообще не понятно, как человек, родившийся в нашей стране, мог выдавить из себя такие умозаключения — это значит, что, первое, он вообще не учился в школе и второе, что в его семье абсолютно не было людей, которые воевали. Но такого быть не может, скорее всего, он просто этим не интересовался, ну и, может быть, не хранят эту память в семье абсолютно, потому что говорить так о войне, которая затронула каждую семью, и до сих пор еще люди интересуются, ищут, ждут, ходят на могилы… Рассуждать таким образом, на мой взгляд, это вообще антигражданская позиция, просто антигражданская», — сказала она.

Цунаева также заинтересовалась замечанием рэпера о том, что на празднование Дня победы тратятся миллионы. По ее словам, если Моргенштерн никогда не интересовался историей праздника, то «откуда он знает, сколько на него тратиться и на что конкретно тратится». Она подчеркнула, что музыкант просто хотел привлечь к себе внимание.

«Я думаю, что это просто конъюнктурное такое заявление в очередной раз привлечь к себе внимание, вот и все. Печально, что, конечно, это говорит молодой человек, выросший в нашей стране, и которого слушают молодые люди. Это очень печально», — добавила она.

Ранее рэпер Моргенштерн в интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» скептически оценил традицию россиян праздновать День победы, признавшись, что не считает целесообразным «тратить миллионы» на празднование победы в войне, которая закончилась 76 лет назад. Рэпер также подчеркнул, что не обесценивает победу страны в Великой Отечественной войне, но призывает «делать еще победы в информационных или космических технологиях» и праздновать их — а не то, что «прошло 70 с лишним лет назад».

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