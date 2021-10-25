Кристен Стюарт нашла сходство между собой и принцессой Дианой

Актриса Кристен Стюарт в беседе с Sunday Times рассказала, что находит сходство между жизнью голливудской звезды и судьбой британской принцессы Дианы.

Стюарт сыграла главную роль в картине «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» и считает, что с покойной ее роднит повышенное внимание общества. «Постоянное наблюдение, что бы ты ни делала. Если ты вышла из дома, кто-то на тебя все время смотрит. Даже если это не так, ты об этом думаешь. Это чувство, которое понятно, только если ты слишком знаменит. Это совсем другой подход к тому, как быть человеком», — делится Стюарт. «Мир одержим звездами так же, как и королевской семьей», — заключает она.

Российская премьера драмы «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» состоится 4 ноября 2021 года. Режиссером проекта выступил Пабло Ларраин, ранее снявший фильм «Джеки» — о первой леди США Жаклин Кеннеди, которую сыграла Натали Портман. В августе вышел дебютный трейлер ленты.