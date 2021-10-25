«Ей на все положить»: сестра Ефремова — о реакции Собчак на смертельное ДТП

Старшая сестра актера Михаила Ефремова Анастасия в передаче «Звезды сошлись» на НТВ оценила реакцию телеведущей Ксении Собчак на смертельное ДТП, в которое последняя попала в Сочи.

По мнению Ефремовой, Собчак свойственно эпатажное поведение. «Насколько я понимаю, у нее существует некая маска, которая заключается в том, что она такая вот циничная, эгоистичная, ей на все положить. Она в каждом интервью, которое я видела, говорит абсолютно эпатажные вещи. Поэтому эта ситуация, мне кажется, она ей просто по кайфу. Она просто лишний раз: «Да, вот я такая Собчак. Села и уехала».

Она считает, что нельзя сравнивать инцидент с Собчак и ДТП, в которое попал ее брат. «При чем здесь мой несчастный брат, который шагу не сделал, когда все это случилось? Да даже если бы он просто мимо проезжал, он бы остановился, он бы вышел, не пошел бы ни на съемки, ни на работу, а оказал бы любую помощь», — не сомневается она.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Ранее актриса Татьяна Васильева в передаче «Звезды сошлись», говоря о Ефремове, высказала свое мнение о том, должны ли деятели искусства отбывать срок в тюрьме.