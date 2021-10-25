Оператор фильма «Раст» уточнил, попал ли смертельный инцидент на видео

Оператор Рид Расселл и режиссер Джоэл Соуза дали показания об инциденте на съемках фильма «Раст», в ходе которых была убита оператор Галина Хатчинс, а сам Соуза получил ранение.

Данные, указанные в полицейских отчетах, цитирует NBC News.

Известно, что актер Алек Болдуин репетировал, когда оружие выстрелило. По словам Расселла, инцидент не попал на видео, потому что съемочная команда только готовилась к работе над эпизодом. Кроме того, по словам оператора, он не уверен, проверили ли оружие перед тем, как передать его Болдуину — Расселл отсутствовал на площадке около пяти минут. «По словам Рида, Алек был очень аккуратен, он привел пример из опыта работы с актером. Ранее Алек убедился, что рядом не было ребенка, когда стрелял из оружия», — говорится в полицейском документе.

Оператор Галина Хатчинс погибла 21 октября. Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу.

Ранее сообщалось, что оружейник фильма «Раст», которая могла зарядить пистолет боевым патроном, удалила аккаунты в соцсетях.