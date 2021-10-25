Друг Светличной прокомментировал информацию об исчезновении актрисы

Друг 81-летней заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной после слухов о ее исчезновении в беседе с РИА «Новости» рассказал, где она находится.

37-летний актер Иван Николаев уточнил, что Светличная не пропала, а переехала ближе к родственникам и не хочет об этом разговаривать.

О том, что актриса почти неделю не выходит на связь с родственниками, ранее сообщал mk.ru. Известно, что родственники актрисы, опасаясь за ее здоровье, обратились с заявлением в полицию. В частности, сын Светличной уточнил правоохранительным органам, что его мать пропала 21 октября. По месту жительства на Погонном проезде актрисы не оказалось.

В конце апреля 2021 года Светличную выписали из московской больницы имени Юдина. СМИ сообщали о том, что актриса могла быть госпитализирована с инсультом или подозрением на инсульт. Известно, что состояние звезды «Бриллиантовой руки» оценивалось как средней тяжести.