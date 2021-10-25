«МК»: в Москве пропала без вести актриса Светлана Светличная

81-летняя заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная пропала без вести в Москве, она почти неделю не выходит на связь с родственниками. Об этом сообщил mk.ru.

Как пишет издание, после падения софита во время телевизионного интервью у актрисы наблюдаются признаки деменции. По данным mk.ru, родственники обратились с заявлением в полицию. В частности, сын Светличной уточнил правоохранительным органам, что его мать пропала 21 октября. По месту жительства на Погонном проезде актрисы не оказалось.

Ранее Светличная в интервью «Собеседнику» рассказала о том, как ее здоровье пошатнулось после полученной травмы головы. Актриса объясняла, что «ее кидает» и нет сил из-за последствий произошедшего. Светличную мучают головокружения и потеря координации.

А в конце апреля 2021 года Светличную выписали из московской больницы имени Юдина. СМИ сообщали о том, что актриса могла быть госпитализирована с инсультом или подозрением на инсульт. Известно, что состояние звезды «Бриллиантовой руки» оценивалось как средней тяжести.