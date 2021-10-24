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Эд Ширан рассказал о положительном тесте на коронавирус

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Global Look Press

Британский музыкант Эд Ширан заявил, что уходит на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Привет, ребята, небольшое предупреждение: к сожалению, у меня положительный результат на COVID-19, поэтому теперь я изолируюсь и следую правительственным указаниям. Это означает, что теперь я не могу выполнять какие-либо личные обязательства, поэтому я буду проводить столько запланированных собеседований/выступлений, сколько смогу, не выходя из дома», — написал музыкант.

Ранее Ширан поделился историей о том, как он делал предложение своей жене Черри Сиборн. Когда он встал на одно колено, возлюбленная испортила момент одним вопросом, сообщает газета The Sun.

События разворачивались в 2018 году. Певец спросил Сиборн: «Ты выйдешь за меня?». В ответ на это девушка, не ожидавшая такого поворота, спросила: «Ты что, черт возьми, шутишь?». Последовало долгое молчание, после которого музыкант сказал: «пожалуйста».

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