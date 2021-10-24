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Врачи Валерия Гаркалина отказались давать прогнозы по его состоянию

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Представитель российского актера Валерия Гаркалина Наталья Теплова заявила, что лечащие врачи артиста не дают никаких прогнозов по его состоянию. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Понятия не имею, ничего вообще не знаю, не говорят вообще ничего. Я общаюсь только с дочкой, дочке не говорят ничего — все то же самое, он в реанимации и все», — сказала она.

По ее словам, родственников не допускают в палату к артисту, так он находится в отделении для коронавирусных больных.

Ранее сообщалось, что состояние народного артиста Валерия Гаркалина ухудшилось. Отмечается, что у него почти полностью поражены легкие. Он по-прежнему находится в реанимации и подключен к ЭКМО.

По данным канала, сатурация у артиста упала до 40%. Как сообщили врачи, функции легких постепенно снижаются. Кроме того, в организме Гаркалина повышаются маркеры воспаления, есть риск развития тромбозов.

Валерия Гаркалина госпитализировали в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке 2 октября, тест на коронавирус у него оказался положительным.

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