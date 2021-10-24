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Оружейник фильма «Раст» вызвала проблемы на съемках другого фильма из-за халатности

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@halynahutchins/Instagram

Оружейник фильма с участием Алека Болдуина «Раст» (Rust) вызвала проблемы на съемках другого фильма из-за халатности, сообщает издание The Daily Beast.

Оружейный мастер Ханна Гутьеррес-Рид на съемках фильма с Николасом Кейджем «Старый путь» дала поиграться с пистолетом 11-летней актрисе, из-за чего на некоторое время съемки были приостановлены.

«Она была немного небрежно обращалась с оружием, время от времени размахивая им. Несколько раз она заряжала оружие способом, который считается небезопасным», — рассказал коллега Гутьеррес-Рид.

Пока никаких обвинений против оружейника предъявлено не было, источники считают, что причиной инцидента во время съемок «Раста» стала тотальная экономия на всем съемочном процессе, в том числе — на мерах безопасности.

Ранее стало известно, что оружейник из съемочной группы «Раст» сомневалась в своих силах

Оператор Галина Хатчинс погибла 21 октября. Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу.

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