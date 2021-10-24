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Раненный Болдуином режиссер высказался о трагически погибшем на съемках операторе

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Режиссер «Ржавчины» Джоэл Соуза, пострадавший на съемках этого фильма в результате несчастного случая с участием актера Алека Болдуина, высказался о гибели кинооператора Галины Хатчинс. Об этом сообщает Deadline.

По словам постановщика, он был опустошен потерей своего друга и коллеги.

«Она была доброй, энергичной, невероятно талантливой, которая боролась за каждый дюйм и всегда подталкивала меня к тому, чтобы становиться лучше», — сказал Соуза.

Он также отметил, что сейчас думает о семье Хатчинс в «это самое трудное время».

Ранее стало известно, что Болдуин посетил церемонию прощания с кинооператором Галиной Хатчинс, которая прошла в городе Санта Фе на юге США, где снимали вестерн «Ржавчина». Прощание организовала Международная гильдия кинематографистов.

Хатчинс погибла 21 октября. Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу.

Уроженка Украины Хатчинс от полученного ранения погибла. Ранение Соузы в прессе называли тяжелым, однако через несколько часов после госпитализации медики пришли к выводу, что кинематографиста можно выписать домой. Съемки картины приостановлены.

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