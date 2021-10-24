Съемочная группа «Ржавчины» жаловалась на безопасность перед инцидентом со стрельбой

Съемочная группа фильма «Ржавчина» (Rust) жаловалась на безопасность перед инцидентом со стрельбой, в результате которой актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс, сообщает телеканал CBC.

По словам членом съемочной группы, инцидент произошел после того, как часть группы покинула съемочную площадку из-за конфликта с руководством — люди выразили беспокойство уровнем безопасности, от жилья до использования оружия.

«Мы упаковали наше снаряжение и уехали тем утром», — рассказал один из членов съемочной группы, оставшийся неназванным из-за опасений потерять работу в будущем.

Ранее юрист оценил вероятность высшей меры наказания для Алека Болдуина.

Смертельный инцидент произошел на съемках фильма Rust («ржавчина» по-английски и Раст — фамилия главного героя). Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками.

Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Уроженка Украины Хатчинс от полученного ранения погибла. Ее родители потребовали наказать виновных в смерти их дочери.