Оружейник из съемочной группы «Ржавчины» сомневалась в своих силах

Ханна Гутьеррес, которая отвечала за оружие на съемочной площадке вестерна «Ржавчина», где актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, не была уверена в своих силах. Гутьеррес заявила об этом в подкасте «Голоса Запада», на ее слова обратил внимание телеканал Fox News.

«Я только что закончила работу над [фильмом] «Старый путь» с Николасом Кейджем — его первым вестерном. Кроме того, я впервые была главным оружейником. Знаете, сначала я очень нервничала из-за этого и почти отказалась от предложения, потому что была не уверена, готова ли я. Но все прошло гладко», — сказала оружейник.

Телеканал отмечает, что Хатчинс была убита из одного из трех пистолетов? подготовленных Гутьеррес.

Гутьеррес — дочь известного голливудского оружейника Телла Рида, который учил наследницу своему делу с 16 лет.

В том же подкасте Гутьеррес вспомнила, что сначала хотела работать с камерами — как и жертва несчасnного случая. Оружейника интересовала игра света и тени.

Ранее подруга Хатчинс из Киева рассказала, почему она уехала в США.